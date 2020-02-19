Snowboard 2. Etap Yarışmaları, Erzincan'da başladı - Son Dakika

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen Snowboard 2. Etap Yarışmaları, Erzincan'da başladı.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde iki gün sürecek organizasyona, Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 140 sporcu katılıyor.

TKF İl Temsilcisi Bülent Demirel, bu sezon Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde dördüncü organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Kentin bir yarış merkezi haline geldiğini ifade eden Demirel, şöyle konuştu:

"Ergan Dağı, yarışlarda tercih edilen bir yer oldu. Bu organizasyon için Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 140 sporcu geldi. Teknik ve idari kadroyu katarsanız, yaklaşık 200 kişiyi burada misafir ediyoruz. Gelen tüm misafirlerimiz, pistlerden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Ergan Dağı'nda şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz 4 farklı organizasyonu kazasız belasız tamamladık. İnşallah burada uluslararası yarışlara da ev sahipliği yaparız."

Snowboard Milli Takımı sporcusu Hamza Polat ise Ergan Dağı'nın mükemmel bir hava ve pistle kendilerini karşıladığını söyledi. Polat, yarışların güzel gittiğini belirterek, "Yeni ve farklı kayak merkezlerinde bu tarz organizasyonların düzenlenmesini her zaman destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, yarın tamamlanacak.