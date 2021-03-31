Snowboard antrenörlük kursu Erciyes'te yapıldı

Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) 2021 yılı eğitim faaliyetlerinde yer alan Snowboard 1. 2. ve 3. Kademe Antrenör Kursu, Kayseri'de tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 90 kursiyerin katılımı ile Erciyes'te düzenlenen kursun eğitimini Teknik Kurul Başkanı Mehmet Güney ve üyeleri verdi.

Kursu yerinde takip eden TKF Başkanı Ali Oto ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Dumlu kayak antrenörleri ile bir araya gelerek kursa ilişkin değerlendirmede bulundu.