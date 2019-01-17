Snowboard Apline 1. Etap Yarışmalarına Kayseri Damgası

Kars, Sarıkamış Kayak Merkezinde düzenlenen Snowboard Alpine 1. Etap Yarışmalarına Kayserili sporcularımız damgasını vurdu.

Kars, Sarıkamış Kayak Merkezinde düzenlenen Snowboard Alpine 1. Etap Yarışmalarına Kayserili sporcularımız damgasını vurdu.



196 sporcunun katıldığı Snowboard eleme yarışmalarına Kayseri'den 49 sporcu katıldı.



İlimizi temsilen katıldıkları müsabakalarda kıyasıya mücadele eden sporcularımızdan u-13 bayanlarda Nesibe Yağmur Şengül 2 günde birinci olarak 2 altın madalyanın sahibi olurken, +15 bayanlarda Aydın Karakulak iki gün de ikinci olarak 2 gümüş madalya, 15 bayanlarda ise ilk günkü yarışlarda 3. Olan Miray Özsoy bronz madalyanın sahibi oldu.



Müsabakalarda ayrıca Kar Fırtınaları Projesinde yer alan 7 sporcumuz ilk kez katıldıkları yarışmalarda eleme etabını geçmeyi başarırken sporcularımızdan minikler kategorisinde Aysima Kılıç 2 günde 3. Olarak 2 bronz madalyanın sahibi oldu.



Gençlik ve spor İl Müdürü Murat Eskici; Müsabakalardan derecelerle dönen Kayseri Kayak sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

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