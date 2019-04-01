Son Dakika Haberleri: Snowboard Cross Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası'nda

Snowboard Cross Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası'nda

1 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Cross Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası için Avusturya'nın Reiteralm kentine gitti.

Snowboard Cross Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası'nda, System.String[]
Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Cross Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası için Avusturya'nın Reiteralm kentine gitti.

Şampiyonada dün yapılan yarışmalarda Muhammet Polat, 28. olarak çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde Avusturya, Amerika ve İsviçreli rakipleri ile eşleşen Muhammet Polat bugün yarı finale kalabilmek için mücadele edecek.

Dünya Gençler Şampiyonasına katılan milli takım kafilesi şu isimlerden oluşuyor:

Ejder Budak (Teknik Kurul Üyesi)

Serdar Özger (Antrenör)

Hasan Batıkan Yılmaz (Antrenör)

Sporcular

Muhammed İkbal Yılmaz

Muhammed Cem Boydak

Mehmet Yusuf Furkan Uğurlu

Muhammet Polat

Haşim Cenk Mutlu - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:01 Kaynak: İHA

Muhammet Polat, Türkiye Kayak Federasyonu, Avusturya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Dorukhan'ın Bonservisini Belirledi Fenerbahçe'de Çok Eleştirilen Slimani'ye Sürpriz Talip Trabzonspor'un Antalyaspor Maçı Biletleri Satışa Çıktı Galatasaray'a Telles Müjdesi! Transferi An Meselesi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 16:37:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Snowboard Cross Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası'nda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]