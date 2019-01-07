Snowboard İl Seçmelerinde Develi Belediyesi Kayak Kulübünden Büyük Başarı
28 dakika önce
Snowboard Kayseri seçmelerine 17 sporcu ile katılan Develi Belediyesi Kayak Kulübü 5 madalya kazanarak bir başarıya daha imza attı.
Snowboard Kayseri
seçmelerine 17 sporcu ile katılan Develi Belediyesi
Kayak Kulübü 5 madalya kazanarak bir başarıya daha imza attı.
U15 Erkeklerde Egemen Taşkın il üçüncüsü olurken, U15 Bayanlarda Miray Özsoy il birincisi, Sudenur Gürbüz ise il ikincisi oldu. U13 Bayanlarda Bilge Aydoğdu il ikincisi olurken U13 Erkeklerde ise Celal İzci ise il birincisi oldu. Snowboard seçmelerinde Develi Belediyesi Kayak Kulübünden toplamda 9 sporcu bölge takımına girmeye hak kazanırken Kayak Alp disiplinine ise 8 sporcu katıldı.
Antrenör Ahmet Aras
'ı ve sporcuları tebrik eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
, "Kayak kulübümüz her turnuvada olduğu gibi bunda da kendisine yakışanı yapmış ve güzel başarılar kazanmıştır. Yavrularımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:03 Kaynak: İHA
Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 Yıl Sonra Aynı Projede!
Müge Anlı'nın Programında Palu Ailesi Tedirginliği: Stüdyoda Işıklar Patladı, Üç Harfliler Geldi
Bakan Açıkladı: Sağlık Raporları Standart Hale Getirilecek