Snowboard ile Kayarken Kara Saplanan Avukatı Kurtarma Operasyonu Saniye Saniye Drone ile...

Snowboard ile kayarken kara saplanan avukatı kurtarma operasyonu saniye saniye drone ile görüntülendi Uludağ'da dere yatağında snowboard ile kayarken kara saplanan avukat, JAK ekipleri tarafından kurtarıldıBURSA - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da snowboard ile kayarken kara...

Snowboard ile kayarken kara saplanan avukatı kurtarma operasyonu saniye saniye drone ile görüntülendi

Uludağ'da dere yatağında snowboard ile kayarken kara saplanan avukat, JAK ekipleri tarafından kurtarıldı



BURSA - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da snowboard ile kayarken kara saplanarak mahsur kalan avukat, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Operasyon anı drone ile saniye saniye görüntülendi.

Olay, ikinci oteller bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan gelen avukat Ozan Alakuş Tekin, snowboard ile kayarken karın yumuşak olması sebebiyle dengesini kaybetti.

Kara saplanıp bulunduğu yerde mahsur kalan Tekin, JAK ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, mahsur kalan şahsın yanına geldi. Snowboardcuyu motora bindiren ekipler, mahsur kaldığı yerden kurtardı.

JAK ekiplerine teşekkür eden Tekin, "Bu pistte sürekli kayıyordum. Ama son iki gündür çok kar yağdı. O yüzden sonlarına doğru takıldım. Arkadaşlar sağolsun beni kurtardılar. Yaptıkları çok zor bir iş. Bu pistte kendi güvenliğimden çok arkadaşlara eziyet olmamak için kaymam" dedi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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