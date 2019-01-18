Son Dakika Haberleri: Snowboard ile Kayarken Kara Saplanan Avukatı Kurtarma Operasyonu Saniye Saniye Drone ile...

Snowboard ile Kayarken Kara Saplanan Avukatı Kurtarma Operasyonu Saniye Saniye Drone ile...

1 saat önce

Snowboard ile kayarken kara saplanan avukatı kurtarma operasyonu saniye saniye drone ile görüntülendi Uludağ'da dere yatağında snowboard ile kayarken kara saplanan avukat, JAK ekipleri tarafından kurtarıldıBURSA - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da snowboard ile kayarken kara...

Snowboard ile kayarken kara saplanan avukatı kurtarma operasyonu saniye saniye drone ile görüntülendi
Uludağ'da dere yatağında snowboard ile kayarken kara saplanan avukat, JAK ekipleri tarafından kurtarıldı

BURSA - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da snowboard ile kayarken kara saplanarak mahsur kalan avukat, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Operasyon anı drone ile saniye saniye görüntülendi.
Olay, ikinci oteller bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan gelen avukat Ozan Alakuş Tekin, snowboard ile kayarken karın yumuşak olması sebebiyle dengesini kaybetti.
Kara saplanıp bulunduğu yerde mahsur kalan Tekin, JAK ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, mahsur kalan şahsın yanına geldi. Snowboardcuyu motora bindiren ekipler, mahsur kaldığı yerden kurtardı.
JAK ekiplerine teşekkür eden Tekin, "Bu pistte sürekli kayıyordum. Ama son iki gündür çok kar yağdı. O yüzden sonlarına doğru takıldım. Arkadaşlar sağolsun beni kurtardılar. Yaptıkları çok zor bir iş. Bu pistte kendi güvenliğimden çok arkadaşlara eziyet olmamak için kaymam" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:09 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdal Beşikçioğlu, 'Behzat Ç.' Davasını Kaybetti! İcra Yoluyla Babasına Götürülmek İstenen 11 Yaşındaki Çocuk İntihara Kalkıştı

Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:23:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Snowboard ile Kayarken Kara Saplanan Avukatı Kurtarma Operasyonu Saniye Saniye Drone ile...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]