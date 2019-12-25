Snowboardcu kar sıçrattığı çalı horozunun saldırısına uğradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Snowboardcu kar sıçrattığı çalı horozunun saldırısına uğradı - Son Dakika

Snowboardcu kar sıçrattığı çalı horozunun saldırısına uğradı

6 saat önce

Rusya'da dağlık bir bölgede snowboard yapan genç yanından geçerken bir çalı horozunu rahatsız edip kar püskürttü.

Snowboardcu kar sıçrattığı çalı horozunun saldırısına uğradı, System.String[]

Rusya'da dağlık bir bölgede snowboard yapan genç yanından geçerken bir çalı horozunu rahatsız edip kar püskürttü. Buna sinirlenen çalıhorozu gencin peşini bırakmayıp saldırdı.

Rusya'nın Kemerovo bölgesinde bulunan bir köyde snowboard yapan genç yanından geçmekte olduğu çalıhorozuna kar püskürterek rahatsız etti. Rahatsız olan horoz gencin peşinden giderek saldırdı. Sinirlenen çalıhorozu gencin peşini bırakmayarak sürekli üstüne hamle yaptı, genç saldırıdan kendini korumak için snowboardunu kalkan olarak kullandı. Olayın görüntülerini yayınlayan genç sporcu gönderiye "yılın en iyi savaşı" yazarak not düştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Snowboard yapan genç

Horozun yanından geçerken kar sıçratması

Horozun kayağını düzeltmeye çalışan gencin peşine düşmesi

Horozun saldırması

Gencin kendini korumaya çalışması

Detaylar


Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:50 Kaynak: DHA
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