Snowden: İktidar kurumları olan internet tarayıcıları ve hizmet sunucularına kesinlikle güvenmeyin

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski ajanı Edward Snowden, Portekiz 'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Avrupa internet teknolojisi konferansına geçici olarak sığındığı Rusya 'dan görüntülü telefonla konuşmacı olarak katıldı.

Amerika Birleşik Devletleri 'nin (ABD) gizli dinleme faaliyetlerini ortaya çıkaran Edward Snowden , tüketicilerin, "iktidar kurumları" olarak değerlendiği internet tarayıcıları ve hizmet sunucuları kesinlikle güvenmemesini istedi.

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