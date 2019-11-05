Son Dakika Haberleri: Snowden: İktidar kurumları olan internet tarayıcıları ve hizmet sunucularına kesinlikle güvenmeyin
Son Dakika Dünya Snowden: İktidar kurumları olan internet tarayıcıları ve hizmet sunucularına kesinlikle güvenmeyin

Snowden: İktidar kurumları olan internet tarayıcıları ve hizmet sunucularına kesinlikle güvenmeyin

9 saat önce

ABD'nin gizli dinleme faaliyetlerini ortaya çıkaran Edward Snowden, tüketicilerin, “iktidar kurumları” olarak değerlendiği internet tarayıcıları ve hizmet sunucuları kesinlikle güvenmemesi gerektiğini söyledi.

Snowden: İktidar kurumları olan internet tarayıcıları ve hizmet sunucularına kesinlikle güvenmeyin, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) gizli dinleme faaliyetlerini ortaya çıkaran Edward Snowden, tüketicilerin, "iktidar kurumları" olarak değerlendiği internet tarayıcıları ve hizmet sunucuları kesinlikle güvenmemesini istedi.


ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski ajanı Edward Snowden, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Avrupa internet teknolojisi konferansına geçici olarak sığındığı Rusya'dan görüntülü telefonla konuşmacı olarak katıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Edward Snowden, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:28 
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