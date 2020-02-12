Snowsonics Kulübü, Büyükşehir Belediyesi Köpek Barınağı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Snowsonics Kulübü, Büyükşehir Belediyesi Köpek Barınağı'nı ziyaret etti

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kurduğu Köpek Barınma Evi ile sahipsiz köpeklerin yuvası oldu.

Snowsonics Kulübü, Büyükşehir Belediyesi Köpek Barınağı'nı ziyaret etti, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kurduğu Köpek Barınma Evi ile sahipsiz köpeklerin yuvası oldu. Molu'da hizmet veren Köpek Barınma Evi, zaman zaman farklı gruplar tarafından da ziyaret ediliyor.


Bu gruplardan birisi olan Snowsonics Kulübü üyeleri, ziyaretleri sonrası kendi sosyal medya hesaplarından Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler ve vatandaşlara da bir çağrıda bulundular. Kayseri Molu Köpek Barınağı'na ziyarette bulundu ve barınak yetkililerine teşekkür etti.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi her canlının hayatına kıymet veriyor. Bu düşünceyle Molu'da yapılan Köpek Barınma Evi ile sahipsiz köpeklere sıcak bir yuva sağlandı. Köpek Barınma Evi, burada kalan hayvanlarla ilgilenmek isteyenlere de kapılarını açık tutuyor.


550 köpeğe yiyecek alarak Köpek Barınma Evi'ni ziyaret eden Snowsonics Kulübü üyeleri bu ziyaretlerinde sadece köpeklerle ilgilenmediler, bir de sosyal mesaj verdiler. "Satın Alma, Sahiplen" mesajını veren kulüp üyeleri Molu Köpek Barınma Evi ile ilgili de düşüncelerini dile getirdiler ve adeta "Evinizden bir bahçe" ifadelerini kullandılar. Snowsonics Kulübü üyeleri sahipsiz hayvanlara verilen hizmetten dolayı da teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:06 Kaynak: İHA
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