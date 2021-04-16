Snowtrack eğitim kursu Erzincan'da yapıldı

Kar üstü pist hazırlama vasıtası (snowtrack) operatör eğitim kursu Erzincan'da yapıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu ile Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol çerçevesinde 05-09 Nisan tarihlerinde teorik ders eğitimlerini online olarak tamamlayan kar üstü pist hazırlama vasıtası (snowtrack) operatör eğitim kursu Erzincan'da yapıldı. Toplam 42 kursiyerin katılımı ile Erzincan'daki kayak merkezinde uygulama eğitim dersleriyle başlanılan kursta İtalyan eğitmenler görev yaptı. Erzincan'daki kursta Davida Bormolavi ve Battal Şirin kursiyerlere detaylı anlatımlar ile eğitim verdi. Uygulama eğitimlerinin bugün (16 Nisan 2021) tarihinde sona erdi. Kursa katılan tüm kursiyerlere Türkiye Kayak Federasyonu olarak başarılar dilendi.

Söz konusu eğitim kursunun tamamlanmasının ardından ikinci bir kursun düzenleneceği tarih duyurulacak. - ERZİNCAN