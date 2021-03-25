AĞRI Soba bacasından sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı - Son Dakika

AĞRI Soba bacasından sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı
25.03.2021 09:38
Soba bacasından sıçrayan kıvılcımlar evi yaktıAĞRI'nın Patnos ilçesine bağlı Konakbey köyünde Mehmet Karaaslan'a ait evi kullanılamaz hale getiren yangında, aile üyeleri de kendilerini son anda dışarıya atarak kurtardı.
Soba bacasından sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı
AĞRI'nın Patnos ilçesine bağlı Konakbey köyünde Mehmet Karaaslan'a ait evi kullanılamaz hale getiren yangında, aile üyeleri de kendilerini son anda dışarıya atarak kurtardı.
Yangın, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Konakbey köyünde Necibe (53)-Mehmet Karaaslan (58) çiftinin yaşadığı evde soba bacasından sıçrayan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Damda başlayan alevlerin evi sarması üzerine dışarı çıkarak kendilerini kurtaran Karaaslan çifti komşularından yardım istedi. Patnos Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahele ettiği yangın söndürüldü. Karaaslan çiftinin evi kullanılamaz hale geldi.
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