AĞRI Soba bacasından sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı - Son Dakika

Yangın, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Konakbey köyünde Necibe (53)-Mehmet Karaaslan (58) çiftinin yaşadığı evde soba bacasından sıçrayan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Damda başlayan alevlerin evi sarması üzerine dışarı çıkarak kendilerini kurtaran Karaaslan çifti komşularından yardım istedi. Patnos Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahele ettiği yangın söndürüldü. Karaaslan çiftinin evi kullanılamaz hale geldi.

AĞRI'nın Patnos ilçesine bağlı Konakbey köyünde Mehmet Karaaslan 'a ait evi kullanılamaz hale getiren yangında, aile üyeleri de kendilerini son anda dışarıya atarak kurtardı.

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