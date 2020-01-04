Soba bacasını temizlemek için çıktığı çatıda mahsur kaldı - Son Dakika
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Soba bacasını temizlemek için çıktığı çatıda mahsur kaldı

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir kişi, soba bacasını temizlemek için çıktığı çatıda mahsur kalınca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Soba bacasını temizlemek için çıktığı çatıda mahsur kaldı, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir kişi, soba bacasını temizlemek için çıktığı çatıda mahsur kalınca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Çaldıran ilçesinde bağlı Beyazıt Mahallesinde meydana geldi. Bir kişinin soba bacasını temizlemek için çıktığı çatıda mahsur kaldığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri, olay yerine sevk edildi. İtfaiye aracının merdivenini çatıya uzatan ekipler, mahsur kalan vatandaşı kurtardı. - VAN

Çaldıran, İtfaiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:24 Kaynak: İHA
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