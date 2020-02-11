Soba bir anda parladı, müşteriler etrafa saçıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soba bir anda parladı, müşteriler etrafa saçıldı - Son Dakika

Soba bir anda parladı, müşteriler etrafa saçıldı

6 saat önce

Rize Merkez Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir çay ocağında yaşanan olay herkesi güldürdü.

Soba bir anda parladı, müşteriler etrafa saçıldı, System.String[]

Rize Merkez Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir çay ocağında yaşanan olay herkesi güldürdü.


Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda işletmeci Seçkin Memişoğlu masaların üzerinde bulunan kağıt parçalarını toplayarak sobaya attı. İçerisinde plastik olan soba kağıt parçalarının da atılması sonucu bir anda yüksek bir sesle yanmaya başladı. Ne olduğunu anlamayan sobanın etrafında oturanlar ise o sesle bir anda etrafa savruldu. O anlar ise işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.


Kağıtları sobaya attıktan sonra sobadan patlama sesi gibi bir ses geldiğini dile getiren işletmeci Seçkin Memişoğlu "Masanın üzerinde şeker kağıtları vardı, onları aldım sobaya attım, devam ettim, arkamdan bir ses geldi bomba gibi. Bende ilk önce ne olduğunu anlamadım ama sonradan mantık yürütünce, sobanın içerisinde plastik parçalar vardı. Hava alan yerlerini kapatmışlar. Hava alamayınca herhalde bir gaz birikimi olmuş. Benim attığım kağıtlarla fitillenmiş, bomba gibi patladı" dedi.


Herkesin içerisine patlayıcı madde atarak şaka yaptığını zannettiğini, müşterileri öyle bir şey olmadığına zor ikna ettiğini dile getiren Memişoğlu "Kimseyi de inandıramıyorum, 'Öyle şeyler atılır mı' diyorlar sobanın içerisine. Bizim köyden bir amcamız var, zor ikna ettik onu. Daha sonra videoyu izlerken kendi aramızda da çok güldük" ifadelerini kullandı. - RİZE

Cumhuriyet Caddesi, Rize Merkez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı
Son dakika: Kremlin'den İdlib açıklaması: Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda İdlib'de şehit düşen Enes Alper ve İbrahim Albayrak'ın evlilik hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı Konya'nın soğuğuna dayanamayan flamingolardan 12'si telef oldu

Son Dakika Haberleri
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap
14:09 Yasak Elma dizisi, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın boşanmasıyla ilgili paylaşım yapan Şeyma Subaşı'ya gönderme yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 16:06:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Soba bir anda parladı, müşteriler etrafa saçıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]