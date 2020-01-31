Soba borusu devrildi, gecekondu küle döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Soba borusu devrildi, gecekondu küle döndü - Son Dakika

Soba borusu devrildi, gecekondu küle döndü

7 saat önce

Bursa'da devrilen soba borusunun çıkardığı yangında bir ev küle döndü.

Soba borusu devrildi, gecekondu küle döndü, System.String[]

Bursa'da devrilen soba borusunun çıkardığı yangında bir ev küle döndü.


Yangın, Yıldırım Hacıvat Mahallesi 8. Engin Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhsin K, tek katlı gecekonduda bulunan sobayı yakarak evden ayrıldı. Evde kimsenin bulunmadığı esnada soba borusu devrildi. Kısa sürede halıların tutuşmasıyla evde bulunan tüpler patladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis çevrede güvenlik tediri aldı. Yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başladı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:35 Kaynak: İHA
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