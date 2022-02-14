Üye Girişi
Soba borusunu takmak isterken çardaktan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Soba borusunu takmak isterken çardaktan düşerek hayatını kaybetti

14.02.2022 00:58
Soba borusunu takmak isterken çardaktan düşerek hayatını kaybetti

Elazığ'da yerinden çıkan soba borusunu takmak isteyen bir kişi çıktığı çardaktan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Elazığ'da yerinden çıkan soba borusunu takmak isteyen bir kişi çıktığı çardaktan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Alacakaya ilçesi Altıoluk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk babası İsmail Yaman (60) soba borusundan ses geldiğini fark ederek, evinin dış tarafında bulunan 3 metre yüksekliğindeki çardağa çıktı. Soba borusunun yerinden çıktığını gören Yaman, boruyu takmak isterken dengesini kaybederek düştü. Yaman'ın düştüğünü fark eden komşusu durumu ailesine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen aile, ambulans ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yaman'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne morguna götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500

İsmail Yaman, Alacakaya, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Soba borusunu takmak isterken çardaktan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:59 Sultangazi'de polise saldırmaktan gözaltına alınan 26 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi
00:58 Merve Boluğur kendini müziğe kaptırdı! Dansıyla hayranlarının beğenisini topladı
00:11 Halil Falyalı suikastında kullanılan uzun namlulu silahlar bulundu
00:09 Canlı yayında olay tespit! Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor'un yıldızına: Kalçayı bir dayıyor, nasıl kalça o!
00:05 Erdoğan'ın ziyareti öncesi BAE'den açıklama geldi: İkili ilişkilerde olumlu bir sayfa açacak
23:44 Herkes onu konuşuyor! Serel Yereli'nin transparan sütyeniyle verdiği pozları olay oldu
23:42 Erdoğan'ın 3. dönem adaylık tartışmalarına Başdanışmanı Mehmet Uçum cevap verdi: Hukuken bir engel yok
23:24 Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip, yalvardı
23:22 Alişan'la boşanacağı iddia edilen Buse Varol'dan içi gönderme dolu paylaşım geldi, çok geçmeden sildi
22:58 Konya galibiyetinin ardından Abdullah Avcı'dan taraftarı heyecanlandıran sözler: Işığı mı görüyoruz?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 01:07:15. #1.12#
SON DAKİKA: Soba borusunu takmak isterken çardaktan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement