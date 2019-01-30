Soba Değil İhmal Öldürür Projesi

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Soba değil ihmal öldürür projesi kapsamında 230 aileye gaz dedektörü dağıtıldı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Soba değil ihmal öldürür projesi kapsamında 230 aileye gaz dedektörü dağıtıldı.



Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Türkiye'de her yıl yüzlerce insanın ölümüne neden olan karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla, ilçe merkez ve köylerinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç ilk etap da çoklu 230 aileye gaz dedektörü dağıtıldığını ifade ederek,"Sessiz ölüm olarak bilinen karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek, vatandaşlarımızın soba zehirlenmelerine karşı tedbirli olması ve bu uyarı cihazıyla soba zehirlenmelerinden kurtulması amacıyla İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri ile İlçemiz Toplum Sağlığı Merkezi Desteğiyle, hak sahibi hanelere gidilerek karbonmonoksit eğitimi broşürlerle anlatıldı. Vatandaşların yıllardır sobalı evlerde oturdukları, akşamları soba zehirlenmesinden korkarak uyuyan ailelerimize cihazın tanıtımı yapılarak etrafındaki ailelere de emsal teşkil edilerek yaygınlaştırılması, ilçemiz merkez ve köylerinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç 230 aileyi bilgilendirilerek sessiz ölümlerin önüne geçmek amaçlıyoruz" ifadesini kullandı. - KİLİS

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