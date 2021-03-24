Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu son anda kurtuldu - Son Dakika

Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu son anda kurtuldu

24.03.2021 17:52

Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu son anda kurtuldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir ev alevlere teslim oldu.

Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu son anda kurtuldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir ev alevlere teslim oldu. Evde bulunan anne ve 3 çocuğu canlarını zor kurtardı. Fenalaşan anne hastaneye kaldırıldı.

Yangın Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokakta bulunan 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, evde yanan sobadan yangın çıktı. Kısa sürede yangın binayı sardı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde bulunan anne S.A. ile 3 çocuğu kendilerini dışarı zor attı. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen yangını söndürdü. Ev kullanılmaz hale geldi. Anne ve çocukları göz yaşlarına boğuldu. Dumanlardan etkilenen anne yere yığılınca yardımına itfaiye ve polis ekipleri yetişti. İlk müdahalesi ekipler tarafından yapılan S.A. hastaneye kaldırıldı.

Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu son anda kurtuldu
Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu son anda kurtuldu
Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu son anda kurtuldu
Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu son anda kurtuldu
Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu son anda kurtuldu
Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu son anda kurtuldu
Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu son anda kurtuldu
Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu son anda kurtuldu
Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu son anda kurtuldu
Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu son anda kurtuldu
Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu son anda kurtuldu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İnegöl, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu son anda kurtuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Doktor Mehmet Kadir Göktürk hayatını kaybetti Koronavirüse yakalanan Doktor Mehmet Kadir Göktürk hayatını kaybetti Hindistan'da koronavirüsün 'çift mutant' varyantı görüldü Hindistan'da koronavirüsün 'çift mutant' varyantı görüldü AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı Usta sanatçı Suavi koronavirüse yakalandı Usta sanatçı Suavi koronavirüse yakalandı İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç, AK Parti yönetimine girdi Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç, AK Parti yönetimine girdi Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! 10 dakikada insan öldüren zehirli örümcekler evleri bastı Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! 10 dakikada insan öldüren zehirli örümcekler evleri bastı Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Mahir Ünal'a sürpriz görev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Mahir Ünal'a sürpriz görev         
18:53
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim         
18:08
Ceren Damar'ın katil zanlısının dedesi İsmail Elçi ilk kez hakim karşına çıktı Ceren Damar'ın katil zanlısının dedesi İsmail Elçi ilk kez hakim karşına çıktı         
17:56
Son dakika! Bankacılar ile görüşen Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama: Çok verimli bir toplantı oldu Son dakika! Bankacılar ile görüşen Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama: Çok verimli bir toplantı oldu         
17:33
Erol Bulut için karar verildi! F.Bahçe'nin kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor Erol Bulut için karar verildi! F.Bahçe'nin kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor         
17:24
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi         
16:01
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı         
14:45
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir         
14:16
Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada         
13:50
AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik         
13:32
AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı         
13:11
Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi         
13:07
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti         
12:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 19:01:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu son anda kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei