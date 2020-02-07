Soba evi yaktı - Son Dakika
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Soba evi yaktı

6 saat önce

Samsun'da sobadan çıkan yangında apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

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Samsun'da sobadan çıkan yangında apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.


Yangın, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Tınaz Tepe Sokak Hacı Ali Baba Apartmanı giriş katında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sakinleri evde oturduğu sırada sobadan yangın çıktı. Sobadan halılara sıçrayan kıvılcım sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Ev sakinleri, mahallelilerin de yardımıyla dışarı çıkartılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, bekçi ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Ev sakinleri, kış günü evlerinin küle döndüğünü görünce gözyaşlarına hakim olamadı.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:13 Kaynak: İHA
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