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Soba faciası: Kayınpeder öldü, kayınvalide ve gelin yaşam savaşı veriyor! - Son Dakika

Soba faciası: Kayınpeder öldü, kayınvalide ve gelin yaşam savaşı veriyor!

10.02.2022 09:52

Afyonkarahisar'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aileden kayınpeder öldü, kayınvalide ve gelin hastaneye kaldırıldı.

Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Şener ailesi üyelerinden bir süre haber alamayan ve telefonlara cevap vermediğini fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİLİNÇLERİ KAPALI HALDE BULUNDULAR

Olay yerine gelen ekipler ve girdiklerini Hasan Hüseyin Şener (74) eşi S.Ş., ve gelinleri D.Ş.'yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme Hasan Hüseyin Şener'in hayatını kaybettiğini, S.Ş., ve D.Ş.'nin ise bilinçlerinin kapalı olduğunu ama yaşadıklarını tespit etti.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Ardından S.Ş., ve D.Ş., ambulanslar ile Afyonkarahisar Devler Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Şener'in cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Karbonmonoksit faciası! Kayınpeder öldü, kayınvalide ve gelini hastanede
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Hüseyin Şener, Karahisar, Jandarma, Hisarcık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Soba faciası: Kayınpeder öldü, kayınvalide ve gelin yaşam savaşı veriyor! - Son Dakika


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