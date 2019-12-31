Soba gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soba gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Soba gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Soba gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, lodos nedeniyle sobadan sızan gazdan etkilenen 1'i çocuk 4 kişilik Suriyeli aile hastaneye kaldırıldı.

Soba gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, lodos nedeniyle sobadan sızan gazdan etkilenen 1'i çocuk 4 kişilik Suriyeli aile hastaneye kaldırıldı.

Olay akşam saatlerinde İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerini ısıtmak için lodoslu havada sobayı yakan Suriyeli Attavil ailesi, bir süre sonra uykuya daldı. Bir süre sonra iddiaya göre, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle Kasel Attavil (25) nefes almakta güçlük çekince uyandı. Kasel Attavil ailesini uyandırarak komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Kasel Attavil, Kasel M.Sraj Eddin Altavil (21), Sara Altavil (16) ve Sadıl Altavil'i (4) İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedaviye alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soba gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
07:08 Endonezya Natuna sularındaki ihlaller nedeniyle Çin'e nota verdi - Son Dakika
07:03 Ataşehir'de restoran çalışanı, hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiyi vurdu - Son Dakika
06:58 RESTORAN ÇALIŞANI, HIRSIZLIK YAPTIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİYİ VURDU - Son Dakika
06:41 Taksim Meydan'da yılbaşı hazırlıkları - Son Dakika
05:48 Burkina Faso hükümeti ülkedeki Fransız medyasını uyardı - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
23:50 Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 07:14:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Soba gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]