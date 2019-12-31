Soba gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soba gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Soba gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, lodos nedeniyle sobadan sızan gazdan etkilenen 1'i çocuk 4 kişilik Suriyeli aile hastaneye kaldırıldı.

Soba gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, lodos nedeniyle sobadan sızan gazdan etkilenen 1'i çocuk 4 kişilik Suriyeli aile hastaneye kaldırıldı.

Olay akşam saatlerinde İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerini ısıtmak için lodoslu havada sobayı yakan Suriyeli Attavil ailesi, bir süre sonra uykuya daldı. Bir süre sonra iddiaya göre, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle Kasel Attavil (25) nefes almakta güçlük çekince uyandı. Kasel Attavil ailesini uyandırarak komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Kasel Attavil, Kasel M.Sraj Eddin Altavil (21), Sara Altavil (16) ve Sadıl Altavil'i (4) İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Burada tedaviye alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:52 Kaynak: DHA
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