Soba gazından etkilenen anne-oğul, yolun açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soba gazından etkilenen anne-oğul, yolun açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Soba gazından etkilenen anne-oğul, yolun açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı

7 saat önce

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Nacar Bayar ve oğlu Erhan Bayar, karla mücadele ekiplerinin köy yolunu açmasıyla sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Soba gazından etkilenen anne-oğul, yolun açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı, System.String[]

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Nacar Bayar ve oğlu Erhan Bayar, karla mücadele ekiplerinin köy yolunu açmasıyla sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

İmranlı ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki Kılıçlar köyünde oturan Nacar Bayar ve oğlu Erhan sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Yakınları tarafından evde baygın halde bulunan anne ve oğlu için sağlık ekiplerine verildi. Köye ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri yolda mahsur kalınca İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Karla mücadele ekiplerince köy yolunun açılmasıyla ulaşılan Nacar ve Erhan Bayar ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


İmranlı, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:26 Kaynak: DHA
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