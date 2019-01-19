Son Dakika Haberleri: Soba Gazından Zehirlenen Çiftin Cenazeleri Defnedildi

Soba Gazından Zehirlenen Çiftin Cenazeleri Defnedildi

5 dakika önce

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Veysel (65) ve eşi Emine Saraç'ın (65) cenazeleri memleketleri Hassa'da toprağa verildi.

Soba Gazından Zehirlenen Çiftin Cenazeleri Defnedildi, System.String[]
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Veysel (65) ve eşi Emine Saraç'ın (65) cenazeleri memleketleri Hassa'da toprağa verildi.

Olay, dün gece saatlerinde Kırıkhan ilçesinde meydana geldi. Yaşlı çiftin evinin önüne gelen yakınları kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Bir süre daha bekledikten sonra kapıyı kırarak içeriye girenler emekli İmam Veysel Saraç ve eşi Emine Saraç'ı hareketsiz halde yatarken buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Saraç çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cansız bedenleri Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside çiftin sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Veysel ve Emine Saraç çiftinin cenazeleri bugün akşam saatlerinde memleketleri Hassa ilçesi Aktape Mahallesi'ndeki Kıranyurdu Mezarlığı'na defnedildi.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:23 Kaynak: DHA

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