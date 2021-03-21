Soba gazının zehirlediği yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika

Soba gazının zehirlediği yaşlı çift hayatını kaybetti

21.03.2021 22:40

Zonguldak'ta yaşayan Şaban Demir ile eşi Küba Demir'den üç gün boyunca haber alamayan komşuları, jandarma eşliğinde çiftin evine girdi. Ekipler, yaptıkları ilk incelemede, karı kocanın sobadan çıkan gazla zehirlenerek öldüğünü tespit etti.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Ense köyünde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Şaban Demir ile 65 yaşındaki eşi Küba Demir, sobadan çıkan gazla zehirlendi.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Yaklaşık üç gündür haber alınamayan yaşlı çifte ulaşamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri jandarma eşliğinde çiftin evine girdi. Yapılan ilk müdahalede çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı çiftin cenazeleri, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden karı kocanın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Soba gazının zehirlediği yaşlı çift hayatını kaybetti

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Soba gazının zehirlediği yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisinin lüks arabası çalıntı çıktı Aleyna Tilki, kendisini eleştiren Demet Akalın'ı takipten çıkardı Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı: Bir sivil öldü, iki sivil yaralandı Merve Boluğur'dan yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti Pendik'te bir genç annesiyle görüşmesini istemediği kişiyi bıçaklayarak öldürdü Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İstanbul Sözleşmesi yorumu: Derin hayal kırıklığı yarattı ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İstanbul Sözleşmesi yorumu: Derin hayal kırıklığı yarattı         
22:46
İletişim Başkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Kadına karşı şiddetle mücadele sıfır toleransla sürecek İletişim Başkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Kadına karşı şiddetle mücadele sıfır toleransla sürecek         
22:33
Erol Bulut'tan çarpıcı eleştiri! Derbide alınan beraberliğin faturasını futbolcularına çıkardı Erol Bulut'tan çarpıcı eleştiri! Derbide alınan beraberliğin faturasını futbolcularına çıkardı         
22:12
Bu sezonki 13. asistini yapan Rachid Ghezzal cezalı duruma düştü Bu sezonki 13. asistini yapan Rachid Ghezzal cezalı duruma düştü         
21:34
Derbiye damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından hüngür hüngür ağladı Derbiye damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından hüngür hüngür ağladı         
21:16
Ali Babacan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Allah kimseyi böyle birine muhtaç etmesin Ali Babacan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Allah kimseyi böyle birine muhtaç etmesin         
20:34
Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı         
20:23
İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu         
20:00
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Milli futbolcumuzdan kritik gol! Takımını mağlubiyetten kurtardı Milli futbolcumuzdan kritik gol! Takımını mağlubiyetten kurtardı         
18:46
Sezonun ilk Rus turist kafilesini taşıyan uçağı Türkiye'ye indi Sezonun ilk Rus turist kafilesini taşıyan uçağı Türkiye'ye indi         
18:15
Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi         
18:09
Beşiktaş derbide, son dakikalarda yediği golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş derbide, son dakikalarda yediği golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı         
17:50
Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu         
16:39
Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti         
15:57
Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 23:03:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Soba gazının zehirlediği yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei