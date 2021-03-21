Soba gazının zehirlediği yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika

Soba gazının zehirlediği yaşlı çift hayatını kaybetti
21.03.2021 22:40
Zonguldak'ta yaşayan Şaban Demir ile eşi Küba Demir'den üç gün boyunca haber alamayan komşuları, jandarma eşliğinde çiftin evine girdi. Ekipler, yaptıkları ilk incelemede, karı kocanın sobadan çıkan gazla zehirlenerek öldüğünü tespit etti.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Ense köyünde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Şaban Demir ile 65 yaşındaki eşi Küba Demir, sobadan çıkan gazla zehirlendi.
HAYATLARINI KAYBETTİLER
Yaklaşık üç gündür haber alınamayan yaşlı çifte ulaşamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri jandarma eşliğinde çiftin evine girdi. Yapılan ilk müdahalede çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı çiftin cenazeleri, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden karı kocanın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
Son Dakika Fenerbahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisinin lüks arabası çalıntı çıktı Aleyna Tilki, kendisini eleştiren Demet Akalın'ı takipten çıkardı Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı: Bir sivil öldü, iki sivil yaralandı Merve Boluğur'dan yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti Pendik'te bir genç annesiyle görüşmesini istemediği kişiyi bıçaklayarak öldürdü Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı