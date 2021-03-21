Soba gazının zehirlediği yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Ense köyünde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Şaban Demir ile 65 yaşındaki eşi Küba Demir, sobadan çıkan gazla zehirlendi.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Yaklaşık üç gündür haber alınamayan yaşlı çifte ulaşamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri jandarma eşliğinde çiftin evine girdi. Yapılan ilk müdahalede çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı çiftin cenazeleri, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden karı kocanın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.