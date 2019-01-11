Son Dakika Haberleri: Soba Kovasında Unutulan Köz, Yangına Neden Oldu

Soba Kovasında Unutulan Köz, Yangına Neden Oldu

1 saat önce

Bursa'da sönmemiş soba kovasının bordum katına bırakılmasıyla yangın çıktı.

Soba Kovasında Unutulan Köz, Yangına Neden Oldu, System.String[]
Bursa'da sönmemiş soba kovasının bordum katına bırakılmasıyla yangın çıktı. 3 katlı binayı saran dumanlar korku dolu anlar yaşatırken, dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta tedavi altına alındı.

Yangın, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi, 2. Kerem Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah uyandığında Gülşen K., söndüğünü düşündüğü soba kovasını, kömürlük olarak kullanılan bodruma bıraktı. Kovada kalan kıvılcımların tutuşmasıyla bodrum katı bir anda alevler içinde kalarak, 3 katlı bina dumanlar içerisinde kaldı. Alevleri gören vatandaşların fark etmesi üzerine yangına çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ambulans ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiye müdahale etti. Şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis yangınla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:01 Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa
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