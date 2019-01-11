Soba Kovasında Unutulan Köz Yangına Neden Oldu
24 dakika önce
Soba kovasında unutulan köz yangına neden olduBURSA - Bursa'da sönmemiş soba kovasının bordum katına bırakılmasıyla yangın çıktı.
Soba kovasında unutulan köz yangına neden oldu
BURSA - Bursa
'da sönmemiş soba kovasının bordum katına bırakılmasıyla yangın çıktı. 3 katlı binayı saran dumanlar korku dolu anlar yaşatırken, dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla tedavi altına alındı.
Yangın, Bursa'nın merkez Osmangazi
İlçesi Kemerçeşme Mahallesi, 2. Kerem Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah uyandığında Gülşen K. söndüğünü düşündüğü soba kovasını, kömürlük olarak kullanılan bodruma bıraktı. Kovada kalan kıvılcımların tutuşmasıyla bodrum katı bir anda alevler içinde kalarak, 3 katlı bina dumanlar içerisinde kaldı. Alevleri gören vatandaşların fark etmesi üzerine yangına çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ambulans ekipleri dumandan etkilenen 2 şahsa müdahale etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:25 Kaynak: İHA
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