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Son Dakika Güncel Soba külleri için belediye mahallelere kovası bırakıyor

Soba külleri için belediye mahallelere kovası bırakıyor

1 saat önce

Beyşehir Belediyesi yaklaşan kış mevsimi öncesi soba küllerinin etrafta çevre kirliliği oluşturmaması için mahallelerde kül kovası dağıtımaya başladı.

Soba külleri için belediye mahallelere kovası bırakıyor, System.String[]

Beyşehir Belediyesi yaklaşan kış mevsimi öncesi soba küllerinin etrafta çevre kirliliği oluşturmaması için mahallelerde kül kovası dağıtımaya başladı.

Havaların soğumasıyla birlikte evlerde yanmaya başlayan soba ve kalorifer sistemine ait küllerin çöp konteynerlerine boşaltılmaması için çalışma başlatan Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe merkezinde kül kovası sistemini uygulamaya koydu.

Beyşehir Belediyesi kademelerinde imal edilen kül kovaları, temizlik ekipleri tarafından mahallelerde bulunan çöp konteynerlerinin hemen yanı başına yerleştirilmeye başlandı.

Yetkililer, vatandaşlardan küllerini bu kovaların içerisine dökmelerini istedi.


Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Daha temiz bir ortam için kış döneminin yaklaştığı bu günlerde, sitelerde kalorifer yakıcılarımız konteyner yanlarına küllerini torbalayıp koyabilirler, biz bunları traktörlü temizlik ekiplerimiz aracılığıyla toplatacağız. Yine bu kül torbalarını biriktiren yakıcılarımız ise haber verdikleri takdirde traktörlü ekiplerimizi belirtilen adreslere yönlendirip nakillerini sağlayacağız." denildi.

Beyşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:44 Kaynak: AA
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