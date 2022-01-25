SOBA KÜLÜ, YANGINA NEDEN OLDU - Son Dakika

ADANA'da balkona bırakılan soba külünden çıkan yangın, hasara neden oldu.
Yangın, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi PTT Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıktı. Evin balkonundan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, balkondaki yangına, merdivenli araç yardımıyla müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın, balkon ve salonun bir kısmında hasara neden oldu. Soğutma çalışmasının ardından incelemede bulunan itfaiye erleri, yangının balkona bırakılan soba külünden çıktığını belirledi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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