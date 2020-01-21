Soba kurma tartışması sırasında babasını boğazından bıçakladı - Son Dakika

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Soba kurma tartışması sırasında babasını boğazından bıçakladı
7 saat önce
KONYA'da İsmail T. (23), soba kurma yüzünden çıkan tartışmada babası Ömer T.'yi (47) boğazından bıçakladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:00 Kaynak: DHA
KONYA'da İsmail T. (23), soba kurma yüzünden çıkan tartışmada babası Ömer T.'yi (47) boğazından bıçakladı. İsmail T., gözaltına alınırken, Ömer T. de hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün saat 22.30 sıralarında merkez Meram
ilçesi Harmancık
Mahallesi Nisan Sokak'ta meydana geldi. İsmail T. ve babası Ömer T. ile evde soba kurarken tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail T., babasına bıçakla saldırıp boğazından yaraladı. Kanlar içinde kalan Ömer T., aile fertleri tarafından çağrılan ambulansla Konya
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İsmail T. de polis tarafından gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.
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