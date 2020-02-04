Soba patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Soba patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Soba patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

6 saat önce

Antalya'da sabahın erken saatlerinde soba patlaması sonucu yangın meydana geldi.

Soba patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi, System.String[]

Antalya'da sabahın erken saatlerinde soba patlaması sonucu yangın meydana geldi. Uykusundan yeni uyanan apartman sakinleri güne büyük bir şokla başladı. Yangında yaralanan olmazken, küle dönenen ev kullanılmaz hale geldi.


Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahallesi'nde bir apartmanda yangın çıktı. Yangının sobanın patlamasıyla meydana geldiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, sabah evden hastaneye gitmek için çıkan ev sahibi gitmeden sobayı yaktı. Bir süre sonra sobanın patlamasıyla evde tek başına kalan ailenin kızı apartman sakinleri uyandırarak yardım istedi. İhbar edilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Dışarı çıkan apartman sakinleri güne, dumanlar çıkan binayı izleyerek başladı. Can kaybının yaşanmadığı yangında küle dönen ev kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:33 Kaynak: İHA
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