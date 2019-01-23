Soba Patlamasında 3 Kişi Yaralandı

Kilis'te ısınmak için yaktıkları sobanın içine mazot döken Suriyeliler, sobanın patlaması sonucu yaralandı.

Kilis'te ısınmak için yaktıkları sobanın içine mazot döken Suriyeliler, sobanın patlaması sonucu yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Hindioğlu Mahallesi Hasırcı Sokak'ta 3 katlı evin terasında ısınmak için yaktıkları kömür sobasına daha iyi yansın diye mazot döken Suriyeliler, sobanın patlayarak devrilmesi sonucu yaralandı. Suriye uyruklu Mine Kürdi, Biten Muhtat ile Tarık Muhtat ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

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