Soba satıcılarının umudu doğalgaz zammının satışlara olumlu yansımasında

Kış mevsiminin yaklaşması ile Denizli'de soba satıcılarında hareketlilik yaşanmaya başladı

Vatandaşlar bu yılda en çok kovalı sobaları tercih ediyor

DENİZLİ - Kış mevsiminin yaklaşması ile Denizli'de ki soba satıcılarında hareketlilik yaşanmaya başlarken, satıcıların umudu ise doğalgaza zamlarının soba satışlarına olumlu yansımasında.

Kentteki soba satıcıların kış mevsimi hareketliliği yaşanmaya başladı. Satıcılarda kovalı, kuzineli, tuğlalı gibi değişik türlerdeki odun, kömür sobalarının satışı yapılırken, vatandaşların en çok tercihe ettiği sobaların ise kovalı sobalar olduğu belirtildi. Soba satıcısı Önder Sezener isimli esnaf, soba fiyatlarının geçen seneye göre hemen hemen aynı fiyatlarda olduğunu ve fazla zam görmediğini ifade etti. Geçen seneye göre fiyatların bu sene yüzde 10 zam gördüğünü ifade eden Sezerner, bu seneki umutlarının ise doğal gaza gelen zamlarda olduğunu ifade etti. Sezerner, "Bu sene ki soba satışlarının biraz daha fark edeceğine inanıyoruz yani. Çünkü doğal gaz zamları biliyorsunuz bu sene baya bir fark etti. Bu soba satışlarını sanırım arttıracak. Vatandaşların sobayı aldığında daha az boru kullanarak soba kurmaları kendileri menfaatinedir. Soba satış fiyatları geçen seneye göre çok bir şey fark etmedi. Sobalara yüzde 10 zam gelmiş oldu. Soba kurulum malzemeleri boru, kova gibi ürünler zaten geçen seneyle aynı fiyatla satılıyor. Pek bir zam yok yani. Şehir içinde zaten kalori oranı yüksek olan kömürler tercih ediliyor, dışarıdan düşük kalorili kömürlerin gelmesi yasak. Soma türü kömürler Denizli içerisinde satılan kömürler. Bunlar soba için en iyisi, ısınma için en iyisi. Soba satışları geçtiğimiz senelere göre mesela doğal gaz gelmeden önce ki dönemlere göre baya bir düştü. Geçen sene iyice dip yaptı ekonomiden dolayı sanırım fakat bu sene baya iyi girdik. Bizim yerimizde zaten garaj çıkışının karşısında olduğu için köylere, kazalara biraz daha fazla bir gidiş var yani" diye konuştu.