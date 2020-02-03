"Soba, şofben ve kombi zehirlenmelerine dikkat"

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, soba, şofben, kombi zehirlenmelerine karşı vatandaşlara uyarılarda bulunarak alınacak tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu.



Kış aylarında sık sık karşılaşılan problemlerden olan soba, şofben ve kombi zehirlenmelerine karşı Makina Mühendisleri Odası(MMO) Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy açıklama yaptı. Aksoy açıklamasında; "Bilindiği üzere her yıl soba, şofben, kombi ve bu cihazların bacalarından kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu birçok vatandaşımız maalesef yaşamını kaybetmektedir. Son olarak Kayseri'de de 2 vatandaşımız karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu vefat etmiştir. Karbondioksit zehirlenmesinin baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk, sersemlik, terleme, bulantı, kusma, bayılma hissi gibi belirtilerinin grip-nezle gibi rahatsızlıklarla karıştırılmaması ve zehirlenme ihtimalinin de göz önünde olması gerekir. Özellikle uyku esnasında vücut zehirlenme belirtilerini algılayamaz, bu nedenle ölüm olayları genellikle gece uyku sırasında meydana gelmektedir. Karbonmonoksit zehirlenmeleri ve ağır sonuçları basit önlemler ve dikkat edilecek bazı kurallar ile önlenebilecek olaylardır. Soba kullanımında; soba satın alınırken mutlaka TSE belgeli ve yanma verimi yüksek sobalar tercih edilmelidir. Soba kurmadan önce ve en az yılda bir kez soba, borular ve bacalar mutlaka temizlenmelidir. Soba borusu pencere veya duvar delinerek uzatılmamalıdır. Uzatılmışsa hava ile temasta olan kısımları mutlaka yalıtılmalıdır. Zorunlu olmadıkça fazla dirsek kullanılmamalıdır. Soba mobilyalardan da belli mesafe aralık bırakılarak kurulmalıdır. Rüzgarlı günlerde soba yakılması halinde çok dikkatli olunmalıdır. Sobanın bulunduğu odada yatılmamalıdır. Yatılmak zorunda ise soba sönmüş olmalıdır ve kapı hafifçe açık bırakılmalıdır. Olası bir yangın, zehirlenme durumunda kendini kurtaramayacak kişilerin, özellikle yaşlıların ve çocukların soba olan odada yatırılmaması gerekir. Şofben ve doğalgaz kullanımlarında da aynı şekilde alınan cihazın kalitesi ve garantisine bakılmalıdır. Şofben mutlaka bacaya bağlanmalı, baca bağlantısı olmayan (bina aydınlığına bakan) şofbenler asla çalıştırılmamalıdır. Yapılan en büyük hatalarda biri şofbenlerin banyoya yerleştirilmesidir. Şofben kesinlikle banyoya yerleştirilmemelidir. Havadar ve büyük bir mekana monte edilmeli ve montajı mutlaka yetkili servis tarafından yaptırılmalıdır. Doğalgaz kullanımlarında, tesisatlara kesinlikle müdahale edilmemeli ve yetkisiz kişilere müdahale ettirilmemelidir" dedi.



"Bacalı cihazların bulunduğu ortamda kesinlikle uyunmamalı"



Bacalı cihazların bulunduğu ortamda kesinlikle uyunmaması gerektiğini ifade eden Aksoy; "Lodoslu havalarda baca çekişi olumsuz yönde etkileneceğinden bacalı cihaz kullanırken baca gazı sızıntısına karşı daha dikkatli olunmalıdır. Pencere veya duvara monte edilen, ortama taze hava girmesini ve herhangi bir gaz kaçağı durumunda da doğalgazın dışarıya tahliye edilmesini sağlayan menfezlerin asla iptal edilmemesi gerekir. Yakıcı cihazlarınıza her yıl ısıtma sezonu başında yetkili servisler aracılığıyla bakımının yapılması, bacalı cihaz kullanılıyorsa, cihazın baca sensörünün çalışıp çalışmadığını yetkili servislerce kontrol ettirilmesi ve bacaların baca gazının kimyasal yapısından veya diğer dış etkenlerden dolayı deformasyona uğraması ihtimaline karşı yılda en az bir kez kontrol ettirilmesi gerekir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ