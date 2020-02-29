Soba ustasına yaptırdıkları mamalıkları doğaya bıraktılar - Son Dakika

BİNGÖL'de, sosyal medya örgütlenip bir araya gelen grup, kış aylarında zor şartlarda yiyecek bulamayan hayvanların beslenmeleri için aldıkları yemleri, soba ustasına yaptırdıkları mamalıklara koyup, ağaçlara astı.

Genç ilçesinde çoğunluğu devlet memuru olan bir grup,sosyal medyada, beslenme zorluğu çeken hayvanlara yem ve mamalık temin etmek için 'Genç için bir saat' adı altında bir araya gelerek kampanya başlattı. Gönüllüler, başlattıkları kampanyada 5 mamalık ve 100 kilo yem toplamayı başardı. Toplanan mamalıklar yemlerle doldurularak, kış şartlarında yiyecek bulamayan hayvanların faydalanmaları için ilçedeki ormanlık alana bırakıldı.

Mamalık sayısının yetersiz kalmasıyla gönüllüler, ilçedeki soba ustasına giderek, tenekeden mamalık yaptırdı. Soba ustasının yaptırdığı mamalıklar alan gönüllüler, içine bıraktıkları yemlerle birlikte ağaca asıp, yiyecek bulmaktan zorlanan hayvanların faydalanmalarını sağladı.