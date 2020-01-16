Soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu - Son Dakika
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Soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu

6 saat önce

DÜZCE'de, hurda toplayan kişilerin kaldığı evde soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu.

Soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu, System.String[]

DÜZCE'de, hurda toplayan kişilerin kaldığı evde soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Hurda toplayan kişiler, bugün öğle saatlerinde, Aziziye Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki 2 katlı evde hazırladıkları yemeği soba üzerinde unutarak ayrıldı. Soba üzerindeki yemeğin yanması ile oluşan kıvılcımlar bir anda evi sardı. Bir süre sonra evden dumanlar çıktığını görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Evde hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.


Aziziye Mahallesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:33 Kaynak: DHA
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