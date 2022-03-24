Soba yakarken yanan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Soba yakarken yanan yaşlı adam hayatını kaybetti

24.03.2022 22:38
Soba yakarken yanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Tokat'ta evinde soba yakmak isterken elbisesinin tutuşması sonucu yanarak yaralanan yaşlı adam Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ta evinde soba yakmak isterken elbisesinin tutuşması sonucu yanarak yaralanan yaşlı adam Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tokat'ın Gökova köyünde 27 Ocak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde sobayı yakmak isteyen 79 yaşındaki Salih Taşkıran kıyafetinin tutuşması sonucu yaralandı. Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanenin yanık merkezinde tedavi altında bulunan Salih Taşkıran yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu akşam hayatını kaybetti. - SAMSUN

YORUMLAR
500

Samsun, Tokat, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Soba yakarken yanan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
18:11 Chelsea'den vazgeçti! Şimdi Abramovich'le iş yapmak istiyor: Muhsin Bayrak'tan Roman Abramovich'e malikane sözü
22:07 Başkentte otobüslerin 24 saat ulaşım hizmeti yeniden başlıyor
21:58 A Milli Takım'ın ilk 11'i taraftarı çileden çıkardı! Teknik adama eleştiri yağdı
17:03 Tarık Mengüç'ten şaşırtan açıklama: Sesimi sigortalattım
21:20 24 Mart koronavirüs verileri açıklandı: 77 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 894 yeni vaka tespit edildi
21:17 Erdoğan, Fransa lideri Macron'la görüşmesini anlattı: Hem Ukrayna savaşını hem Türk-Fransız ilişkilerini konuştuk
21:16 Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! Portekiz-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
21:15 ABD Başkanı Biden, Rusya'nın kimyasal tehdidini yanıtladı: Karşılık veririz!
21:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız Putin ile Zelenski'yi bir araya getirmek
20:32 İzmit depreminin molozlarından 9 aylık bebek olarak kurtarıldı, Galatasaray'ın yıldızı oldu: İşte Kerem Aktürkoğlu'nun az bilinen hikayesi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 22:47:20. #1.13#
SON DAKİKA: Soba yakarken yanan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement