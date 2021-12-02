Muğla'da "karbonmonoksit zehirlenmesi" uyarısı - Son Dakika

Muğla'da soba kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle kullanılmaya başlanan sobaların öncelikle temizlik ve bakımının yapılması gerektiği, baca ve soba borularının temizlenmesinin önemli olduğu bildirildi.

Sobaların hangi durumlarda tehlike oluşturabileceği ve ne gibi önlemler alınması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle gece rüzgarlı havalarda uyurken soba ateşli şekilde bırakılmamalı, doğru soba kullanımı için kömür üsten yakılmalı, sobanın içerisinde doğru miktarda kömür konulmalı ve yakılma esnasında kapakların açık olmalıdır. Özellikle baca ve boruların temizliği düzenli olarak yapılmalıdır. Üsten yakılan sobaya sonradan kömür ilave edilmemeli, sobanın hava girişleri uygun şekilde ayarlanmalıdır. Yanan sobaya sonradan kömür ilave edildiğinde karbon monoksit çıkışı artacağından faciaya sebep olabilecek istenmeyen durumlarla karşı karşıya gelinebilir. Doğalgaz kullananlar ise kombi, boru ve petek bakımlarının zamanında yetkili firmalara yaptırılmaları önem arz ediyor."