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Soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlar uyarıldı - Son Dakika

Soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlar uyarıldı

20.01.2022 12:10
Soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlar uyarıldı

Karapınar'da vatandaşlar soba zehirlenmelerine karşı uyarıldı.

Karapınar'da vatandaşlar soba zehirlenmelerine karşı uyarıldı.

Karapınar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün polis ekipleri, vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ekipler, işyerleri ve evleri gezerek, vatandaşlardan sobadan kaynaklı yangın veya karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyerek broşür dağıttı.

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Karapınar, Hisarcık, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlar uyarıldı - Son Dakika


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