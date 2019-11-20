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Sobacılar çarşısında kış hareketliliği

6 saat önce

Sobacılar çarşısında kış hareketliliğiVAN - Van'da yarım asırlık Sobacılar Çarşısı'nda imalat yapan esnaf, soğuk havaların başlamasıyla yılın en hareketli sezonu yaşıyor.

Sobacılar çarşısında kış hareketliliği

VAN - Van'da yarım asırlık Sobacılar Çarşısı'nda imalat yapan esnaf, soğuk havaların başlamasıyla yılın en hareketli sezonu yaşıyor.

İpekyolu ilçesinde yer alan ve kentin en eski çarşısı olarak bilinen Sobacılar Çarşısı'nın esnafı, geçen yıla oranla daha yoğun bir sezon geçiriyor. Sobacılar Çarşı'nda büyük bir hareketlilik dikkat çekerken, satışlar ise esnafın yüzünü güldürüyor.

Kent merkezinde son yıllarda doğalgazın yaygınlaşması soba imalatı ve tamiratı yapan esnafın işlerini geçmiş yıllara oranla yarı yarıya düşürdü. Ancak doğalgazın ulaşmadığı kırsal mahallelerde yoğun bir taleple karşılaşan esnaf, hareketli bir sezon yaşıyor. 35 yıldır soba imalatı yapan Mesut Anter, yılın en hareketli sezonunu yaşadıklarını belirtti. Geçen yıl yaşadıkları yoğunluğun bu yıl da devam ettiğini ifade eden Anter, "İşlerimiz yarı yarıya değişti. 15-20 yıl önce bir sezonda 100 adet soba satılırken, şu an 50 adet satılıyor. Tabi eskiye oranla çeşit sayımız arttı. Hazır üretim sobalar çıkınca da kendi imalatımız olan sobalar etkisini kaybetti. Doğalgazın yaygınlaşması şehir bazında etkilerken, köy bazında etkisi olmadı. Geçen yılla oranla işlerimiz değişmedi. Aynı oranda satışlarımız devam ediyor" dedi.

"Şehirdekiler kar yağışını bekliyor"

İşlerinin geçen yıla oranla daha yoğun olduğunu ifade eden Metin Akcan isimli bir diğer soba üreticisi ise, "İşlerimiz bir yıl yoğun olurken, diğer yıl daha az olur. Soba alım ve üretim sezonumuz eylül ayından aralık ayına kadar devam eder. Köyde yaşayan insanlar sobalarını alıp, kış hazırlıklarını tamamlamışlardır. Şehir merkezindeki bazı bölgelerde sobalar kurulmamış, onlar da kar yağışını bekliyorlar" diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)

Sobacılar çarşısında kış hareketliliği

İpekyolu, Van, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:34 Kaynak: İHA
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