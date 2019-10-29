Son Dakika Haberleri: Sobacılar havaların soğumasını bekliyor
Son Dakika Güncel Sobacılar havaların soğumasını bekliyor

Sobacılar havaların soğumasını bekliyor

56 dakika önce

Çorum'un Sungurlu ilçesin soba satışı yapan esnaf satışların artması için havanın soğumasını bekliyorlar.

Sobacılar havaların soğumasını bekliyor, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesin soba satışı yapan esnaf satışların artması için havanın soğumasını bekliyorlar. Sobacılar bu yılda vatandaşın fiyatının daha ucuz olmasından dolayı kovalı soba tercih edeceğini söylüyorlar.

Sungurlu'da 50 yıldır sobacılık işi yapan Ahmet Karafilik havaların soğumaya başlaması ile kova satışlarının iyi olduğunu fakat soba satışları durgun oluğunu belirterek "Evlerde doğalgaz olduğundan dolayı soba satışları her geçen yıl yüzde 10-20 aşağı iniyor. Kar amacı da yok. Sobaların fiyatı 400 ile 700 TL arasında satılıyor. Millette alım gücüde yok, insanlar alabilir miyim diye düşünüyor ve daha ucuzuna bakıyor. Şu an sadece köylerde yaşayanlar sabo alıyor. Eskiden çok tamir yapardık dükkanlarda adım atacak yer olmazdı artık tamir bile gelmiyor" dedi.

Baba mesleği olan sobacılığı devam ettiren Ahmet Kılıç, ise kar yağmadan soğuk kendini tamamen hissettirmeden vatandaşların Sobacıların yolunu tutmadığını belirterek, "Doğalgaz bizi çok etkiledi. Satışlarda aşağı doğru bir gidişat var. Sobayı doğalgaz bağlatamayanlar ve köylerde yaşayanlar şu anda kullanıyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

Sungurlu, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 01:00 Kaynak: İHA
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