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Sobacılarda kış mesaisi başladı - Son Dakika

Sobacılarda kış mesaisi başladı

10.09.2021 11:05

Sobacılarda kış mesaisi başladı Havalar serinledi, sobalar tezgahtaki yerini aldı Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kış hazırlıklarına başlayan vatandaşlar sobacı esnafına uğrayarak sobalarını almaya başladı.

Sobacılarda kış mesaisi başladı

Havalar serinledi, sobalar tezgahtaki yerini aldı

EDİRNE - Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kış hazırlıklarına başlayan vatandaşlar sobacı esnafına uğrayarak sobalarını almaya başladı.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sobalı evlerde oturan vatandaşlarda da kış hazırlıkları başladı. Yaklaşan kış mevsimi öncesi hazırlık yapan vatandaşlar soba satıcılarının yolunu tuttu. Son dönemlerde doğalgaz kullanımının yaygınlaşması ve soba kullanımının azalmasıyla birlikte kentteki soba satışları da azaldı.

Yaz aylarında farklı işlere yönelen soba satıcıları havaların soğumaya başlamasıyla birlikte hazırlıklarını tamamlayıp, mesaiye başladı. Baba mesleği olan sobacılığı devam ettiren Çilingirler Caddesi esnaflarından Emre Nurlu, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte soba satışlarının başladığını söyledi. Bu sene de vatandaşların en çok tercih ettiği soba çeşidinin fırınlı sobalar olduğunu aktardı.

"Genelde kovalı ve fırınlı sobalar tercih ediliyor"

Çeşitli sobaları olduğunu aktaran Emre Nurlu, "Kovalı tarzda, tuğlalılar var, Pekça dediğimiz fırınlı sobalarımız var. Doğalgazın gelmesinden sonra tuğlalı sobalarda biraz azalma oldu. Genelde kovalı ve fırınlı sobalar tercih ediliyor. Yemeğini içinde yapma gibi bir avantajı oluyor. İki amaçlı da ekonomik bir soba" dedi.

"Vatandaşlarımız da şimdiden hazırlıklarını yapıyor"

Havalar serinlemeye başlayınca müşterilerin de soba sormaya başladığını belirten Nurlu, "Satışlarımız yavaş yavaş başladı. Sobalarını evlerine kadar da teslim ediyoruz. Esas 29 Ekim'den sonra kuvvetli soğuklar başlar. Ekim ayından sonra satışların daha da hızlanacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımız da şimdiden hazırlıklarını yapıyor. Baca temizliğini de öneriyoruz. Bacaların sezon içinde 2-3 ayda bir temizlenmesi gerekiyor. İtfaiyeci arkadaşlarımız da bu konuda uyarılarda bulunuyor. Bizde satış yaparken uyarılarımızı yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Sobanın sıcaklığı da hiçbir şeye benzemiyor"

Fırınlı sobalardan bakmaya gelen vatandaşlardan Nafiz Enger, "Havalar soğudu biz de hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Kaleiçi'nde oturuyorum evim doğalgaza müsait değil. Soba ile ısınmak daha kolay geliyor. Fiyatlar haliyle biraz fazla. Yine de almamız gerekiyor. Sobanın sıcaklığı da hiçbir şeye benzemiyor. Üzerinde kestanenin tadı daha lezzetli oluyor" şeklinde konuştu.

Sobacılarda kış mesaisi başladı
Sobacılarda kış mesaisi başladı
Sobacılarda kış mesaisi başladı
Sobacılarda kış mesaisi başladı
Sobacılarda kış mesaisi başladı
Sobacılarda kış mesaisi başladı
Sobacılarda kış mesaisi başladı
Sobacılarda kış mesaisi başladı
Sobacılarda kış mesaisi başladı

Doğalgaz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sobacılarda kış mesaisi başladı - Son Dakika Ekonomi


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