Sobacılık mesleği tarih oluyor - Son Dakika

Sinop'ta doğal gaz kullanımının artması ile sobacılık mesleği bitme noktasına geldi. Sobacılık mesleği, her geçen gün gelişen teknoloji ve enerji kullanımının artmasından dolayı can çekişen meslekler arasındaki yerini almaya başladı.

Doğal gazın gelmesiyle birlikte satışlarının durduğunu ve iş yapamaz hale geldiklerini ifade eden soba ustası 45 yaşındaki Murat Erdal, mesleklerinin ölme noktasına geldiğini kaydetti. Tersane mevkisinde 15 yıldır soba ustası olarak çalışan Murat Erdal, sobacılık mesleğinin en durgun zamanını yaşadıklarını ve ayakta durmaya çalıştıklarını söyledi.

Erdal doğal gazın Sinop merkezinin neredeyse tamamına yayılmasıyla birlikte sadece köy kesimlerine soba satabildiklerini ve son yıllardaki soba fiyatlarındaki artışlardan dolayı insanların bir hayli şikayetçi olduğunu ifade etti.

Zor şartlar artında ayakta durmaya çalıştıklarını belirten Erdal, "Bu meslek dededen kalma mesleğim. 15 yıldır bu işle uğraşıyorum. Doğal gaz geldikten beri soba çok fazla gitmiyor. Bu işin kaybolmaması için uğraşıyoruz. Sinop'ta soba işi bitti gibi bir şey. Biz de sacdan mangal, kalorifer borusu, istenilen ölçülerde davlumbaz, boru imalatı gibi işleri yapıyoruz. Ekmek paramızı ondan çıkarıyoruz. Eğer piyasa düzelirse satılsa da satılmasa da soba getiririz. Fiyatlar zaten çok yüksek, en kötü soba 500 lira. Talep de zaten yok" dedi. - SİNOP