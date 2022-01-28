Sobada ayaklarını ısıtırken kendini yaktı - Son Dakika

Erzurum'da ayaklarını sobada ısıtmak isteyen çocuk sobanın üzerindeki çaydanlığın üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde yandı.

Erzurum'un Karayazı ilçesi Göksu Mahallesine yaşayan 13 yaşındaki Yunus Çelik dışarıda arkadaşlarıyla kar ile oynadıktan sonra eve girdi. Evde yanan sobada ayaklarını ısıtmak isteyen Çelik sobanın üzerindeki çaydanlığın başına dökülmesi sonrası yandı. Annesinin hemen soğuk suyla müdahale etmesinin ardından küçük çocuk Karayazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesine sevk edilen Çelik'in yüzünde ve kafasında 2. ve 3. derece yanıklar oluştu.

Olayı anlatan Yunus Çelik, sobanın bir anda üzerine doğru düşmeye başladığını ve ardından suyun kafasına dökülmeye başladığını ifade ederek, "Sobanın ayaklarının biri çıkmıştı. Sonra bir anda diğer ayağı da çıktı ve soba üzerime geldi. Sobanın üzerindeki suda üzerime döküldü. Annem hemen geldi beni kaldırdı ve soğuk suya tuttu beni ve hastaneye kaldırdılar. Orada yapılan pansumanın ardından buraya geldim. İlk başta vücudum çok acıdı ama şuan iyi durumum" dedi.

Yanık Tedavi Ünitesinde tedavisi devam eden 13 yaşındaki Çelik iyileşeceği günü bekliyor. - ERZURUM