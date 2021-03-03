Gaziantep'te, sobada ele geçirilen patlayıcıyla İstanbul'da terör eylemi planladıkları öne sürülen 4 sanık hakkında 31'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl eylül ayında sobada yaklaşık iki kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili 4 tutuklu şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Terör örgütü PKK/ YPG üyesi olduğu belirtilen şüpheliler hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 13,5 yıldan 31 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Yapılan istihbarat çalışma sonrası merkez Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde bir ikamete düzenlenen operasyonda soba içerisinde patlayıcı ele geçirildiği hatırlatılan iddianamede, yapılan incelemede patlayıcının "zaman ayarlı parça ve basınç etkili patlamamış el yapımı bomba" olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Kamera kayıtlarında yapılan incelemelerde ise sanıkların mezarlıkta gömülü patlayıcıyı alarak, ikametlerine döndükleri aktarılan iddianamede, sanıklardan B.A. ve A.F'nin terör örgütü PKK/YPG talimatlarıyla tam koordineyle planlanan silahlı-bombalı eylem arayışı içerisinde bulundukları kaydedildi.

"Bize 'Türkiye'de eylem yaparsak çok para vereceğini' söyledi"

İddianamede ifadelerine yer verilen sanık B.A, terör örgütü mensubu "Abu İsa" ve "Hacı" kod isimli şahısların A.F. ile kendisini yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderdiğini ifade ederek, kendilerinden İstanbul'da keşif ve sonrasında eylem yapılmasının istendiğini anlattı.

Sanık B.A, Suriye'den birlikte geldiği A.F'nin patlayıcıdan bilgisi olduğunu ancak diğer iki sanık B.İ. ve M.A'yı dikkati çekmemek için yanlarında götürdüklerini ve mezarlıkta altın olduğunu söyleyerek ikna ettiklerini öne sürdü.

"Hacı" kod isimli teröristin kendilerine para gönderdiğini belirten B.A, şunları kaydetti:

"Biz kendilerine ne tür eylemler yapmamız gerektiğini sorduğumuzda, Türkiye'de orman yakma, araç kundaklama, fabrika ve otel yakma gibi eylemler yapmamızı istediler. Bizi eylem yapmamız için yönlendiren talimat veren Hacı isimli şahıs ile facebook messenger üzerinden sürekli görüşmeye başladık. Özellikle bu şahıs bize Türkiye'de eylem yaparsak çok para vereceğini söyledi."

"Hacı" kod isimli teröristin İstanbul'da polislerin yoğun olduğu bölgede eylem yapılmasını istediğini aktaran B.A, bu teröristin tarifi üzerine gittikleri mezarlıkta keşif yaptıklarını, daha sonra gittiğinde ise ilk başta patlayıcıyı bulamadıklarını ancak sonrasında diğer sanıkları da yanlarına alarak gittiklerini ve patlayıcıları bulduklarını aktardı.

"Hacı" kod isimli terörist ile B.A'nın mesajlaşma içeriklerine de yer verilen iddianamede, sanıkların terör örgütü PKK/YPG'nin talimatları ile bombalı eylem gerçekleştirmek için hareket ettiği vurgulandı.

İddianamede, "Bu kapsamda şüphelilerin Suriye'de PKK/YPG silahlı terör örgütüne mensup Hacı isimli şahıstan almış oldukları talimatlar doğrultusunda olaydan yaklaşık 2-2,5 ay önce Türkiye'ye kaçak yollardan geldikleri, kendilerine 'messenger' üzerinden verilen talimatlar gereğince Gaziantep'te bulunan Asri Mezarlıkta daha önceden bırakılmış olan bomba düzeneğini alarak İstanbul'da eylem yapacakları anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı.