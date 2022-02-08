Üye Girişi
Sobadan çıkan dumanlar zehirledi: 3 yaralı - Son Dakika

Sobadan çıkan dumanlar zehirledi: 3 yaralı

08.02.2022 09:55
Sobadan çıkan dumanlar zehirledi: 3 yaralı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde gece yakılan sobanın tütmesi sonucu 3 kişi zehirlenirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde gece yakılan sobanın tütmesi sonucu 3 kişi zehirlenirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kargın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı aileden C.A., Z.A. ve Z.A. ısınmak için soba yakılması sonrası sobanın bulunduğu odada uyudu. Gece saatlerinde rahatsızlanan aile durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından C.A. Ahmetli Devlet Hastanesine kaldırılırken eşi Z.A. ve kızı Z.A. ise Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zehirlenmeyle ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

YORUMLAR
500

Ahmetli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sobadan çıkan dumanlar zehirledi: 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:47 Putin ve Macron'un uzun masada görüşmesi gündem oldu!
09:34 Otomobil, servis minibüsüne çarparak takla attı! Olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı
09:31 Sosyal medya hesaplarını çalıp 3 milyon dolarlık vurgun yapan çete çökertildi!
09:29 Necip Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisi adliyeye sevk edildi
09:28 Bu defa dolandırıcı kapıcı! Kurbanlar ise sosyete ve sanat dünyasının ünlü isimleri
09:14 Sarhoş tekneci voleybol kariyerini bitirdi! Aldığı ceza vicdanları sızlattı
09:10 Parola: Peynir zeytin! Dolandırıcılar yaşlı kadını 600 bin lira dolandırdı
08:50 Ne kadar evliysen o kadar nafaka dönemi başlıyor!
08:47 Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Ece Erken: Canım çok yanıyor
08:23 Pandemide psikolojik tedavi görenler arttı! Sağlık Bakanlığı bütçeyi arttırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 10:01:22. #1.12#
SON DAKİKA: Sobadan çıkan dumanlar zehirledi: 3 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement