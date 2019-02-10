Sobadan Çıkan Gazdan Zehirlendi, Hayatını Kaybetti
1 saat önce
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İbrahim Akgül (63), yaşamını yitirdi.
KONYA'nın Beyşehir
ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İbrahim Akgül (63), yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Yeşildağ
Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Akgül'den haber alamayan yakınları eve gitti. Kilitli olmayan kapıyı açıp içeri girdiklerinde Akgül'ü hareketsiz halde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akgül'ün ısınmak için yaktığı kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğinerek hayatını kaybettiği belirlendi. Akgül'ün cesedi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:07 Kaynak: DHA
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