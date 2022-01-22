Sobadan çıkan gazdan zehirlenen anne ve kızı yaşamını yitirdi - Son Dakika

Seyhan ilçesinde bir müstakil evde meydana gelen olayda, bir telekomünikasyon firmasında çalışan İbrahim Kırklık, sabah işe gitmedi. Kırklık'ın iş arkadaşları öğleden sonra merak edip onun yakınlarını aradı. Kırklık'ın kuzeni eve giderek kapıyı çaldı fakat açan olmadı.

ANNE VE KIZI HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Yedek anahtarla kapıyı açan kuzeni salonda teyzesi ve anneannesini hareketsiz yatarken buldu. Diğer odada yatan Kırklık'ın da baygın halde olduğunu gören kuzeni durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KARBONMONOKSİK GAZINDAN ZEHİRLENDİLER

Ekiplerin ilk incelemesinde Sultan Keleş ve kızı Nejla Keleş'in kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. İbrahim Kırklık ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ve kızın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.