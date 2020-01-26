Sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı - Son Dakika
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Sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sobadan çıkan kıvılcım ile başlayan yangın evi yaktı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sobadan çıkan kıvılcım ile başlayan yangın evi yaktı. Yangın esnasında evde olan iki küçük kız kardeş yangından son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde Alper Sarıgül ve eşinin evde olmadığı bir saatte sobadan sıçrayan kıvılcım önce halıyı yaktı. Ardından yangın perdelere sıçradı. Yangın çıktığı esnada 10 yaşındaki Işıl ve 6 yaşındaki Esila isimli iki kız kardeş alevleri fark ederek, kendilerini dışarı attılar. Çocukların dışarı çıkmasının hemen ardından yangın tüm evi sardı.

Evden çıkan alevleri gören komşular durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. İki çocuğunun yangından son anda kurtulduğunu belirten ve kendisi de bir fabrikada itfaiye eri olarak çalıştığı öğrenilen Alper Sarıgül, "Yangın bir anda çıkıyor. Küçük kızım yangını fark edince uyuyan ablasını uyandırıyor ve abla ev yanıyor diyor. Sonra beraber evden çıkıyorlar. Yengelerine haber veriyorlar. Onlar da hem beni hem itfaiyeyi aradılar. İtfaiye gelerek yangını söndürdü. Kızlarımda çok şükür herhangi bir şey yok" şeklinde konuştu.

(Selçuk Şavran/İHA)

Sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:30 Kaynak: İHA
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