Sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı.

Yangın, Fahrettinpaşa Mahallesi 1405 Sokak No 13'teki evde çıktı. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu ailelerin kaldığı 2 katlı müstakil evin zemin katında, iddiaya göre sobadan çıkan kıvılcım eşyaların yanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü. Şans eseri yaralananın olmadığı yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN