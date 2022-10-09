Süleyman Çalışır'a ait 'çatma' diye tabir edilen naylonla kaplı baraka evde iddiaya göre odun sobasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Dakikalar içinde baraka evi saran alevler tüm eşyaları adeta kül etti.

Kaynak: İHA

Toros Dağları, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sobadan çıkan kıvılcımlar baraka evi kül etti - Son Dakika

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