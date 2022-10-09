Sobadan çıkan kıvılcımlar baraka evi kül etti - Son Dakika
Üye Girişi

Sobadan çıkan kıvılcımlar baraka evi kül etti

09.10.2022 12:50
Sobadan çıkan kıvılcımlar baraka evi kül etti

Mersin'in Erdemli ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcımlardan çıkan yangın baraka evi kül etti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcımlardan çıkan yangın baraka evi kül etti.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Toros Mahallesinin bin 580 rakımlı İskan mevkiisinde meydana geldi.

Süleyman Çalışır'a ait 'çatma' diye tabir edilen naylonla kaplı baraka evde iddiaya göre odun sobasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Dakikalar içinde baraka evi saran alevler tüm eşyaları adeta kül etti.

Yangının ailenin çalışmak üzere evden ayrıldıktan sonra çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN

YORUMLAR
500
Mersin haber: Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Adem Asil, halka aletinde altın madalya kazandı. Mersin haber: Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Adem Asil, halka aletinde altın madalya kazandı. Dere üzerindeki boruda mahsur kalan kediyi 12 yaşındaki çocuk kurtardı Dere üzerindeki boruda mahsur kalan kediyi 12 yaşındaki çocuk kurtardı Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
Kaynak: İHA

Toros Dağları, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sobadan çıkan kıvılcımlar baraka evi kül etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:52 MHP lideri Bahçeli'nin kurmayı partisinin oy oranını açıkladı: HDP hariç herkesten alacağız
17:38 Giresunspor, TFF'ye başvuruda bulunacak! Maçlarında VAR sisteminin kullanılmamasını istiyor
17:37 Bursa'da bulunan apartmanın önündeki mezar, hikayesiyle gözyaşlarına boğuyor
17:07 Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması
16:21 Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
15:57 Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi
15:48 İsveç'te terör örgütü yandaşlarından skandal Türkiye protestosu!
15:43 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz kararını açıkladı: Bundan sonra Almanca konuşacağım
15:18 Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı
15:17 Genç kızı bıçaklayıp yakan adam, olay günü annesini öldürmek için eve girmiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 18:05:25. #1.12#
SON DAKİKA: Sobadan çıkan kıvılcımlar baraka evi kül etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement